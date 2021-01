Alors qu’ils étaient célébrés au cours du premier confinement, de plus en plus de médecins sont pris à partie par certains sceptiques. En effet, de plus en plus de personnes, adeptes des théories complotistes, s’en prennent ouvertement aux scientifiques et experts qui débattent de la pandémie notamment à la télévision.

Récemment, c’est Jérôme Marty, le président du syndicat UFLMS, qui a été insulté voire même menacé de mort. Il a par exemple lu dans un article publié sur Riposte laïque, média d’extrême droite, un texte anonyme dans lequel la personne ayant travaillé à l’écriture de ce texte, appelle à faire taire l’ensemble des médecins intervenants par voie de presse, médecins payés pour « terroriser » les Français.

De plus en plus de médecins menacés en France

Selon lui, le monde médical est bien trop exposé et de plus en plus de lignes rouges sont franchies. Une impression que partagent pleinement certains autres experts, comme Jean-Christophe Calmes, qui reçoit des dizaines d’insultes et de menaces, par jour, sur ses messageries privées. Un débat qui s’hystérise, qui déborde et qui prend des proportions inimaginables. En résulte, de plus en plus de témoignages similaires.

Une crise psychologique plus grave que prévue ?

Outre les insultes, les médecins sont parfois comparés à certains médecins ayant marqué le mauvais côté de l’histoire, comme le docteur Mengele, qui a œuvré à Auschwitz. Pour beaucoup, ce revirement de situation est difficile à expliquer, mais certains s’aventurent à quelques raisons. Christian Lehmann, médecin et écrivain, estime par exemple que le médecin est le symbole même de la pandémie, chose que plus personne ne souhaite continuer à entendre ou voir. Enfin, l’accélération des théories complotistes n’arrange absolument rien, de même que la lassitude économique, politique et sociale des citoyens qui, pour certains, sont brisés psychologiquement.