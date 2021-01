En France, la stratégie de vaccination actuellement menée par le gouvernement reste largement pointée du doigt. En effet, depuis le lancement de cette campagne, 516 personnes ont été vaccinées, contre 200.000 en Allemagne et plus de 100.000 en Italie. Pour beaucoup, le pays est la risée du monde en la matière.

Emmanuel Macron lui-même commence à sérieusement s’impatienter, estimant que la campagne actuellement menée n’était absolument pas à la hauteur de l’enjeu, ni à la hauteur des Français. Un constat partagé par l’épidémiologiste et médecin de santé publique Martin Blachier. Interrogé sur RMC, ce dernier a fustigé un fiasco prévisible.

516 personnes vaccinées en France

Selon lui, trois erreurs ont été notées. Premièrement, le gouvernement a épousé la défiance des citoyens vis-à-vis des vaccins, plutôt que d’essayer de la contrer. De même, le processus de réflexion donné aux personnes âgées est bien trop long. Enfin, la stratégie logistique reste à désirer, avec des vaccins qui ne peuvent rester que cinq jours au maximum dans le frigidaire.

Un changement de stratégie s’impose

Toujours selon lui, c’est bien simple, la campagne en France n’a pas démarré. Il faut à toux prix simplifier les processus, ouvrir la vaccination au plus grand nombre et pourquoi pas, changer les équipes actuellement en place. La situation reste donc rattrapable à condition de prendre des mesures rapides et fortes.