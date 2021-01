C’est une triste nouvelle qui s’est récemment abattue sur la planète football brésilienne. En effet, quatre joueurs du club de 4e division, Palmas Futebole e regatas et leur président, sont morts dans un crash d’avion. L’information a été donnée par le média brésilien Globoesporte qui a indiqué que l’accident a eu lieu ce dimanche 24 janvier 2021.

Le pilote est mort

Au nombre des victimes se trouve le président du club Lucas Meira âgé de 32 ans, Marcus Molinari âgé de 23 ans, Ranule (27 ans), Guilherme Noé (28 ans) et Lucas Praxedes (23 ans). Par ailleurs, le pilote est également mort dans l’accident. Eux tous allaient en direction de Goias afin de disputer un match.

Toutes les personnes qui étaient à bord d’un avion personnel, ont tous trouvé la mort après que l’appareil ait fait un accident quelques minutes suite au décollage, à la fin de la piste se trouvant à 60 kilomètres de Palmas. Le club a confirmé les décès des joueurs et de leur président, soulignant qu’« il n’y a aucun survivant ». Aucune raison n’a pour le moment justifié le crash et une enquête sera ouverte pour avoir plus d’informations sur l’accident.