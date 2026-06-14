Ayyoub Bouaddi s'impose déjà comme la première révélation du Mondial 2026

Le milieu de terrain du LOSC Ayyoub Bouaddi, 18 ans, a livré une performance dominatrice lors du match nul entre le Maroc et le Brésil (1-1), dimanche 13 juin au MetLife Stadium de New York, dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Pour sa quatrième sélection seulement avec les Lions de l’Atlas, le Lillois a terminé la rencontre avec les meilleures statistiques individuelles du match.

88 ballons touchés — record absolu de la rencontre —, 11 duels remportés, 30 passes réussies en zone adverse et un taux de précision de 93 % : aucun joueur des deux équipes n’a pesé autant sur le jeu. Face à Casemiro, l’ancien milieu du Real Madrid aujourd’hui à Manchester United, Bouaddi a imposé un rythme et une présence physique qui ont déséquilibré la Seleção sur l’ensemble de la première période, au cours de laquelle le Maroc a généré deux fois plus de tirs que son adversaire.

Un choix de nationalité tranché à cinq semaines du tournoi

La trajectoire de Bouaddi vers le maillot marocain n’avait rien d’évident. Formé dans les équipes de France depuis les catégories de jeunes, il avait porté le brassard de capitaine des U18 français avant d’opter, le 15 mai 2026, pour la sélection du Maroc, pays d’origine de ses parents. La Fédération française de football avait jusqu’alors compté sur lui pour les équipes nationales de jeunes, y compris au niveau Espoirs.

Cette décision, prise à moins de cinq semaines de l’ouverture du Mondial, a permis à Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, d’intégrer le joueur à son groupe avant le début de la compétition. Bouaddi a effectué ses trois premières apparitions sous le maillot marocain en matchs de préparation, avant d’être titularisé d’entrée contre le Brésil.

Trois matchs pour confirmer, dont le Portugal

Le Maroc, reversé dans le groupe comportant également l’Écosse et Haïti, dispute son deuxième match de poule le 18 juin. Bouaddi sera attendu avec la même acuité, dans un groupe où les Lions de l’Atlas figurent parmi les favoris à la qualification. Un troisième match de groupe, face au Portugal, clôturera cette phase avant les huitièmes de finale. À 18 ans, le joueur du LOSC aborde ce Mondial avec trois rencontres supplémentaires garanties pour confirmer ce premier coup d’éclat.