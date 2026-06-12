Hakimi sur le Maroc avant d’affronter le Brésil : “On nous appelle les Brésiliens d’Afrique”

Achraf Hakimi, capitaine de la sélection marocaine et défenseur du Paris Saint-Germain, a affiché une confiance marquée lors de la conférence de presse d’avant-match tenue vendredi à New York. Les Lions de l’Atlas entrent en lice ce samedi 13 juin au MetLife Stadium d’East Rutherford, face au Brésil, pour le compte de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. « On connaît la qualité du Brésil, mais nous aussi on a de la qualité. En Afrique, on nous appelle les Brésiliens d’Afrique », a déclaré Hakimi, avant d’assurer que le Maroc était prêt à « faire quelque chose de grand ».

Un groupe C à enjeux élevés

Logés dans la poule C aux côtés de l’Écosse et d’Haïti, le Maroc et le Brésil abordent cette rencontre comme un duel potentiel pour la première place du groupe. Le quintuple champion du monde se présente sans Neymar, contraint au forfait en raison d’une blessure, mais dispose d’un effectif offensif de premier plan avec Vinicius Jr, Raphinha et Cunha. Le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti a désigné le Maroc comme « principal adversaire » de sa sélection dans cette phase de groupes. Les deux nations se sont affrontées à trois reprises dans leur histoire, pour un bilan de deux victoires brésiliennes et un succès marocain, obtenu en mars 2023 sur le score de 2-1.

Le Maroc diminué mais Hakimi présent

Les Lions de l’Atlas abordent ce choc avec deux absences de taille : le défenseur central Nayef Aguerd et l’ailier Abdessamad Ezzalzouli sont tous deux forfaits pour l’ensemble du tournoi. Malgré ces absences, la présence d’Hakimi reste l’élément central du dispositif du sélectionneur Mohamed Ouahbi, aux côtés du milieu lillois Ayyoub Bouaddi, l’une des révélations de la saison en Ligue 1.

Le Maroc disputera ses deux prochains matchs de groupe face à Haïti puis à l’Écosse, les 19 et 24 juin. Le coup d’envoi du match Brésil–Maroc est fixé à minuit, heure française, soit 18h heure locale à New York.