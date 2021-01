Encore une mauvaise nouvelle pour le Président américain Donald Trump. Après plusieurs réseaux sociaux qui ont décidé de prendre des mesures draconiennes contre le magnat de l’immobilier devenu Président des USA, c’est désormais au tour de Snapchat de passer à l’action. En effet, le réseau social a annoncé qu’il allait prendre des mesures strictes contre l’actuel locataire de la Maison-Blanche.

Comme Twitter, le réseau social des vidéos éphémères, a décidé de supprimer le compte du Président américain Donald Trump. L’annonce a été faite hier par le réseau social qui n’a pas manqué de précision que cette décision a été prise « dans l’intérêt de la sécurité publique, et sur la base de ses tentatives pour répandre de la désinformation, un discours haineux et inciter à la violence ».

Depuis le chaos au capitole, les mauvaises nouvelles ne font que s’enchainer pour le Président américain. De nombreuses entreprises ont pris leur distance vis-à-vis du Président américain et ses proches. Il y a deux jours, la ville de New York avait envisagé de punir Trump après les émeutes. Quelques heures plus tard, la décision avait été prise effectivement. Dans la foulée, deux banques ont tourné le dos au Président Trump. Les réseaux sociaux de leurs côtés ont entamé une purge. Facebook, Twitter, Youtube et maintenant Snapchat ont décidé de taper du poing sur la table.