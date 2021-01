Le président américain ainsi que son entourage continuent de subir les revers des derniers événements qui ont lieu au capitole le mercredi 6 janvier dernier. En effet, selon un communiqué qui a été rendu public ce mardi 12 janvier par la porte-parole du maire de New York, la mairie est en train d’étudier les différentes possibilités de mettre fin au contrat qui la lie aux entreprises de Trump.

Ses entreprises en contrat avec la mairie

En effet, les structures appartenant au président sortant des Etats-Unis gèrent un carrousel, deux patinoires et un terrain de golf dans les parcs de la ville de New-York. A en croire les informations rapportées par le Washington Post, grâce à la gestion du parc, la structure gérée depuis quelques années par les fils du milliardaire républicain a pu mobiliser 17 millions de dollars.

« Nous examinons si des bases juridiques existent à la lumière de ces nouvelles circonstances pour mettre fin aux concessions avec l’organisation Trump », a martelé la porte-parole du maire de New York dans le communiqué. Notons que cette annonce de la mairie de New-York intervient dans un contexte où plusieurs structures prennent des mesures en guise de représailles contre Donald Trump suite aux événements du 6 janvier dernier.

Plusieurs autres structures prennent des mesures contre Trump

Rappelons que le milliardaire républicain est déclaré persona-non-grata sur plusieurs réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et Instagram. Certaines institutions bancaires ont également formellement annoncé qu’elles ne collaboreraient plus avec Donald Trump à cause de l’assaut mené par ses partisans contre le capitole.