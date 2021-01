Plusieurs jours après le chaos qui a eu lieu au Capitole aux Etats-Unis, cette actualité continue de défrayer la chronique. La justice américaine a commencé par livrer des informations sur les véritables intentions des assaillants du Capitole. Selon les propos rapportés par les procureurs fédéraux, plusieurs assaillants avaient comme objectif de capturer et de tuer les élus qui étaient en session lors de l’attaque. A en croire les premiers résultats de l’enquête, plusieurs éléments de preuve existent pour confirmer cette thèse.

Capturer et assassiner les élus

Les procureurs fédéraux ont notamment évoqué l’image de l’une des figures les plus distinctives de la foule : Jacob Anthony Chansley. Ce dernier qui se fait souvent appeler «QAnon Shaman» était identifiable par sa coiffure en peau de coyote et en cornes de buffle. « Des preuves solides, y compris les propres paroles et actions de Chansley au Capitole, soutiennent que l’intention des émeutiers du Capitole était de capturer et d’assassiner des élus du gouvernement américain », ont fait savoir les procureurs fédéraux.

Des procès en cours…

Les procureurs ont également évoqué un acte qui avait été posé par une des personnes ayant pris part à l’émeute. Il s’agit d’une certaine réserviste à la retraite de l’armée de l’air. Cette dernière aurait tenté de capturer des élus. Ce vendredi 15 décembre, le nommé Jacob Anthony Chansley comparaîtra devant la justice américaine. L’avocat du mis en cause a pour sa part fait savoir que son client n’avait agressé personne et n’avait surtout transgressé aucune règle établie par la police.