Youssou Madjiguène N’Dour, l’artiste et homme politique sénégalais a adressé une doléance à l’actuel patron de l’Elysée ce lundi 11 janvier à la faveur de sa participation virtuelle au sommet « One Planet Summit ». Le très célèbre artiste sénégalais qui est intervenu lors de cette rencontre à cause d’une chanson qu’il a conjointement réalisée avec un autre artiste français sur les conséquences du réchauffement climatique a profité de cette tribune pour formuler une demande à l’endroit du chef de l’Etat français.

Il demande du soutien pour l’Afrique

Dans un premier temps, il a demandé aux dirigeants européens de soutenir le continent dans la lutte qu’il mène contre la pollution. « Nous voulons faire savoir que l’Afrique a besoin aujourd’hui de beaucoup plus de soutiens parce que toutes ces choses qui ont un impact sur notre quotidien viennent des pays riches », a-t-il déclaré. Il a par la suite mis l’accent sur la nécessité de reconsidérer énormément de choses.

“Nous voulons l’annulation de cette dette”

Il a notamment abordé la question relative à la dette qui avait préalablement été évoquée quelques heures plus tôt par Emmanuel Macron lors de son discours. Youssou Madjiguène N’Dour estime que l’une des conditions essentielles à la sauvegarde de la biodiversité est l’annulation de la dette. «Nous voulons l’annulation de cette dette», a-t-il déclaré.