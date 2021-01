Une découverte qui devrait permettre d’en apprendre plus sur la formation ainsi que sur l’évolution des planètes. En effet, une étude menée par les astronomes de l’Université de Genève et l’Université de Bern, a permis de mettre à jour un vaste système composé de six exoplanètes, évoluant autour d’une seule et même étoile.

Ces six exoplanètes se déplacent autour d’une seule et même étoile. Cinq d’entre elles le font en synchronisation avec les autres, dans un système de résonance, encore jamais observé ailleurs. En effet, ce phénomène a été aperçu du côté de trois des lunes de Jupiter (Io, Europe et Ganymède), dans une résonance 4: 2: 1. Ici, la chaîne de résonance est 18: 9: 6: 4: 3:

Le système TOI-178 intrigue les scientifiques

En d’autres termes, la seconde planète réalise 18 orbites, quand la seconde en complète 9 et ainsi de suite. Une situation pour le moins inhabituelle, qui remet en question la compréhension humaine de la façon dont évoluent les planètes et, comment elles se forment et évoluent entre elles d’autant que les densités des planètes sont complètement désordonnées.

Une découverte pour le moins surprenante

En effet, une planète sensiblement similaire à celle de la Terre se trouve à proximité d’une planète disposant d’une densité moindre, elle-même à côté d’une planète similaire à celle de Neptune. Vous l’aurez compris, de nombreuses questions taraudent encore les scientifiques, qui comptent bien analyser leur trouvaille un peu plus en profondeur.