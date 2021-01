Ce 10 janvier, le Bénin célèbre la fête du vodoun. Plus qu’une religion, c’est une culture et des valeurs qui sont célébrées en ce jour. C’est ce qu’a tenu à préciser le président béninois Patrice Talon. Ce fut l’occasion aussi pour les internautes de célèbrer cette fête qui marque de manière indélébile la culture béninoise. Lire ci-dessous quelques messages.

Patrice Talon

Amour, harmonie, respect de la vie et bien-être de l’homme, voilà quelques-unes des valeurs fondamentales prônées par nos religions traditionnelles ancestrales dans leur essence. Tout cela constitue une raison primordiale de les célébrer et de continuer à les révéler davantage au monde. En ce 10 janvier 2021, je souhaite une bonne fête des religions endogènes à toutes et à tous.

Claude C.Djankaki : La fête du 10 janvier, hommages à son initiateur

Le Président Nicéphore Dieudonné Soglo, cet homme est immense. Il a le sens de l’État et d’une grande probité intellectuelle. Chef de l’État, chef du Gouvernement, l’inspiration lui est venue de se demander :” toutes les constitutions du Dahomey au Bénin ont formulé de façon solennelle la laïcité de l’État,mais je me rends compte que les chrétiens ont plusieurs fête ( la Noël, les pâque, la pentecôte etc).Les musulmans ont les leur( ramadan, tabaski etc). Le Chef de l’État que je suis a fait son serment sur les mânes de nos ancêtres,malheureusement les religions endogènes de mon pays n’ont aucun cadre formel pour s’exprimer, il se pose là une question de justice sociale et d’équité en consacrant ne serait ce qu’un jour de fête pour honorer nos divinités. Voilà la dimension de cet grand homme d’État qui a le sens de responsabilités, qui sait donner l’impulsion, qui maitrise l’art de la persuasion à son entourage sans jamais forcer les grandes décisions de l’État. Je me rappelle des conditions et des circonstances dans lesquelles la communication en conseil des ministres a été adoptée. Tout ceci pour dire à la nouvelle génération : tous les ponts ont une histoire, selon Voltaire” on doit des égards aux vivants, on ne doit aux morts que la vérité. Cette vérité le Président Soglo l’a dit.C’est pourquoi, ceux qui avancent sur les ponts du présent ont une dette de vérité envers le passé.

Faty (Artiste)

Pour moi, la plus grande et haute religion, c’est d’aimer son prochain et faire du bien autour de soi…C’EST CE QUE PRÔNE LE VODOUN, MA CULTURE. L’amour, le respect et l’acceptation de son prochain. Cependant, moi, quelque chose me tracasse depuis longtemps: c’est la question de notre identité cultuelle et culturelle !Qui sommes nous Africains de façon intrinsèque?Bonne fête du vodoun.