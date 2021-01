Le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi a connu, ce mercredi 6 janvier 2021, d’un dossier ayant trait à la gestion de frais de lotissement dans l’arrondissement de Godomey. Une douzaine de personnes constituées entre autres d’anciens maires, d’anciens conseillers communaux, de chefs d’arrondissement, de membres de Comités de lotissement et de cadres de la Commune ont été présentés par le Procureur de la République.

Déjà cités dans une affaire de bradage de “39 hectares” de parcelles dans la commune d’Abomey-Calavi, les anciens maires de la commune Georges Bada et Patrice Hounsou-Guèdè étaient devant le procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, Aubert Kodjo pour une affaire de gestion des frais de lotissement de l’arrondissement de Godomey sous les précédentes mandatures du Conseil communal de la commune. Non satisfait des éléments disponibles dans le dossier, le procureur a diligenté une enquête complémentaire.

La suite …

Cette enquête a été confiée à la Brigade criminelle. Une fois les investigations complémentaires terminées, le procureur va décider de la suite à donner à cette affaire. En attendant, Patrice Hounsou-Guèdè et les autres personnes qui ne sont pas en détention préventive sont retournés à leur domicile respectif. Pour sa part, l’ex-maire, Georges Bada, les conseillers communaux et membres de Comités de lotissement incriminés et qui sont poursuivis avec mandat de dépôt dans l’affaire “39 hectares” de parcelles dans la commune sont retournés en prison.