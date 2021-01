Il a appris les ficelles du métier avec son père Michel Gosse. Cet homme qui cumule 21 apparitions devant la justice était passé maître dans l’art d’escroquer les prêtres. Apparemment, c’était pour lui, une manière de régler ses comptes avec les hommes d’église puisqu’il dit avoir fait l’objet d’abus sexuels quand il était chez les Orphelins d’Auteuil. En somme Michel Gosse a transmis son ressentiment à son fils Kevin Gosse, lui apprenant aussi ficelles du métier d’escroc. « C’est mon père qui faisait ça. J’ai grandi dans ça…J’aurai bien aimé avoir un père qui nous montrait l’école, le travail… » a déclaré celui qui était hier lundi à la barre du tribunal correctionnel du Havre en Seine-Maritime.

Il répondait avec son frère jumeau, sa demi-sœur et 3 autres femmes, des faits d’escroquerie sur des hommes d’église vulnérables. Le total du montant frauduleusement soustrait à ses prêtres est évalué à 150 mille euros. Pour convaincre ses victimes, Kevin Gosse a inventé une histoire qui n’a aucun mal à les émouvoir. En effet, quand il choisit sa cible il l’appelle directement. Une fois qu’il décroche, et se présente comme un ancien paroissien dont elle a célébré autrefois le mariage. Mais voilà qu’un grand malheur est arrivé après cet évènement heureux. Sa femme a été tuée dans un accident de voiture. Il a ensuite été chassé de la maison qu’il partageait avec sa supposée épouse décédée.

Une histoire qui ne manque pas d’émouvoir

Obligé de squatter la rue, lui, le faux veuf, est contraint de dormir dans la voiture avec ses enfants. L’histoire qu’il raconte presque tous le temps à ses victimes fait souvent mouche et celles -ci sortent le portefeuille au nom de la charité. Quand un curé pense que l’histoire est trop belle pour être vraie et hésite à faire le virement destiné à payer la caution d’un nouveau logement, il le met en contact avec des « témoins de moralité ». Ils se font passer notamment pour la secrétaire du procureur, une conseillère bancaire ou un gendarme qui corroborent ses dires et mettent en confiance le curé, non sans lui mettre la pression.

Les quatre femmes qui ont comparu hier lundi étaient de « petites mains » selon le procureur de la République. Kevin Gosse soutient le contraire, arguant qu’il les a utilisés à leur insu. A l’en croire, il est le seul à passer les appels à ses victimes, à se faire passer pour un gendarme etc. « C’est moi ! J’ai dupé toute ma famille, je le regrette énormément » a-t-il déclaré devant le tribunal correctionnel. Il a écopé de 5 ans de prison ferme, son frère, de deux ans. Les quatre autres femmes passeront six mois derrière les barreaux