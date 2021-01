En France, comme dans de nombreux pays européens, la menace terroriste continue de planer. Pour preuve, l’exécutif a confirmé par la voix de Laurent Nuñez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, que plusieurs tentatives d’attentats ont été déjouées au cours de l’année 2020.

Selon ce dernier, deux attentats ont été déjoués si l’on évoque le terrorisme islamiste sunnite. Depuis 2017, ce sont 33 tentatives d’attentats qui ont été déjouées en tout. Un travail de fond mené par les services de renseignements français et de lutte anti-terroriste, qui coopèrent tous les jours, afin d’assurer la sécurité des citoyens.

2 nouvelles tentatives d’attentats déjouées en 2020

Une situation satisfaisante selon Laurent Nuñez pour qui les terroristes et représentants de l’État Islamique sont de plus en plus difficiles à appréhender. En effet, ces derniers agissent désormais de manière rapide. Ils ne sont que très rarement connus des services de police et favorisent la mise en place d’actions difficiles à détecter.

La France, sur le qui-vive

Une preuve donc que la France reste sur ses gardes, même si l’État islamique, en Syrie ou ailleurs, est désormais très affaibli. En effet, les représentants de Daesh se réorganisent dès qu’ils en ont l’occasion, et ce, de manière clandestine, au point de réussir à passer entre les gouttes, comme le 16 octobre dernier lors de l’assassinat du professeur Samuel Paty.