Depuis le dimanche 27 décembre 2020, la première dose de vaccin anti-Covid avait été injectée en France et dans plusieurs pays de l’Union européenne. Dans un tweet, le président Emmanuel Macron s’était félicité de cette nouvelle arme contre le virus tout en dévoilant la stratégie de vaccination mis en place par le gouvernement. « Nous avons une nouvelle arme contre le virus : le vaccin. Tenir ensemble, encore. Première étape de la campagne de vaccination : les personnes âgées qui vivent en collectivité ainsi que les professionnels de santé vulnérables. Passons le message à nos aïeuls, protégeons-les en priorité » avait encouragé le président.

Tout comme Marine Le Pen et ses pairs du RN qui avaient violemment protesté contre l’imposition du vaccin, le chef des Insoumis et candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a également estimé pour sa part que le gouvernement aurait pu opter pour « les vaccins de type traditionnel ». Le parlementaire a également dénoncé la lenteur du gouvernement dans la mise en œuvre de la campagne de vaccination.

Forcer le choix des gens vers des formules

« La méthode des vaccins traditionnels a fait ses preuves quand elle est appliquée avec discernement et réalisme », a-t-il écrit. « Pour les volontaires à la vaccination, il n’est pas admissible de forcer le choix des gens vers la formule » développée par les laboratoires Pfizer et BioNTech, basée sur la technologie de thérapie génique dite de « l’ARN messager », a poursuivi Mélenchon. Il a affirmé être plus favorable aux vaccins de « type traditionnel donnant les hauts pourcentages de résultats positifs comme on les exigeait dans le passé. »

Aboutir à une formule française

Il faut d’après lui, acheter ses vaccins aux pays qui les fabriquent à savoir la Chine, la Russie et le Cuba. De même, Jean-Luc Mélenchon a estimé que le gouvernement aurait dû donné prioritairement à l’Institut Pasteur, tous les moyens dont il a besoin « pour aboutir à une formule française avant le printemps. » Il faut noter par ailleurs, que depuis que la vaccination a commencé, les Français ne sortent pas. Il n’y a que quelques centaines de personnes qui se sont fait vacciner pour l’heure.