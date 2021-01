La famille Balkany fait à nouveau face à des ennuis judiciaires. En effet, selon les informations rapportées par les médias français, l’ancien maire de Levallois-Perret est cité dans une affaire de détournement de biens d’un dépôt public, d’abus de biens sociaux et de prise illégale d’intérêts. Patrick Balkany ainsi que plusieurs autres membres de sa famille ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire.

Son gendre et sa fille également impliqués dans l’affaire

Il s’agit en effet de la fille l’ancien maire, de son gendre ainsi que de beaucoup d’autres personnes impliquées dans l’affaire. Les faits qui leur sont reprochés se seraient produits entre 2008 et 2015. A en croire les précisions qui ont été apportées par le procureur en charge de l’affaire, il aurait été mis en location en cette période, un local qui ne devrait pas être exploité.

La fille bénéficie aussi des locaux

La fille de l’ancien maire avait également bénéficié de ces locaux qui ont servi de bureaux pour plusieurs entreprises qu’elle a dirigées. Les investigations dans le cadre de cette affaire ont été confiées à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) selon les confidences du procureur aux médias. Cette nouvelle affaire intervient alors que Patrick Balkany ainsi que son épouse avaient été déjà condamnés par la cour d’appel de Paris pour blanchiment aggravé et prise illégale d’intérêt le 26 mai dernier.