Un adolescent tué et deux autres blessés. C’est du moins le bilan de la fusillade qui a eu lieu ce lundi 25 janvier dans le quartier du Mas de Mingue à Nîmes (Gard). Les coups de feu auraient été tirés en début de soirée. La victime âgée de 17 ans serait décédée avant même d’atteindre l’hôpital. Les deux autres victimes, tous des adolescents sont hospitalisés pour cause de blessures liées à la fusillade.

Une enquête ouverte

Les coups de feu étaient en provenance d’un véhicule qui a été brûlé quelques instants plus tard. A en croire les informations rapportées par le procureur de la république de Nîmes, une enquête a été ouverte pour « meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et destruction par incendie ».

Une situation pareille il y a quelques jours

Selon les précisions qui ont été apportées par certains médias sur cette situation, tout porte à croire que les trois jeunes hommes ont fait objet d’un piège qui leur a été tendu. Les coups de feu auraient eu lieu alors que les victimes seraient de retour d’une rencontre liée à un trafic de stupéfiants. Notons qu’il y a quelques jours, dans le quartier Pissevin un jeune homme de 22 ans a également été victime d’une fusillade. Il en est également mort.