Après la mort de Samuel Paty en octobre 2020, les agressions entre élèvès ou de professeurs se sont multipliées en France. La dernière date de ce jeudi 7 janvier 2021 au collège Van Gogh d’Émerainville (Seine-et-Marne). En effet, dans la matinée de ce jeudi vers 11h, un professeur avait conduit un élève âgé de 13 ans au bureau du principal du collège, après que l’élève aurait exhibé un couteau automatique devant l’un de ses camarades.

Chez le principal, l’adolescent a nié les faits et est monté sur ses grands chevaux. Il avait alors mordu son professeur et donner un coup de tête au principal. Il a fallu l’intervention de quatre hommes avant de parvenir à le maîtriser. Après qu’il eut été fouillé, le couteau qui serait dans sa poche n’a plus été retrouvé. Le professeur et le principal ont été légèrement blessés à l’occasion.

Des enquêtes en cours

Le collège a alors fait appel à la police qui est venu le chercher et placer en garde à vue. Au cours de son audition, l’adolescent a nié avoir en été en possession d’un couteau. Il a toutefois reconnu les violences à l’encontre des fonctionnaires du collège. Il est déjà connu des services de police. Il a finalement été remis en liberté dans la soirée du même jour alors que les enquêtes qui ont été confiées au commissariat de Noisiel se poursuivent.