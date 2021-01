Pour celles et ceux qui tiennent à devenir riches, il est des règles ou des codes de conduite à observer. C’est du moins ce qu’il convient de retenir du parcours ou du quotidien de certains hommes qui se sont identifiés par leur succès dans le monde des affaires. Ces hommes tels que Bill Gates, Elon Musk ou encore Barack Obama ont bien de choses en commun.

La “règle des 5 heures”

En plus de ne pas s’abonner aux séries télévisées, ou à passer des longues heures sur les réseaux sociaux, ils se seraient habitués à un style de vie. Ceux-ci appliqueraient régulièrement une règle dénommée « règle des 5 heures ». Ladite règle a été mise sur pied par le fondateur d’Empact, Michael Simmons. Elle consiste à consacrer par semaine 5 heures de temps à la lecture et l’apprentissage pratique.

Une règle appliquée depuis plusieurs années

Le créateur de cette règle fait notamment remarquer que les hommes les plus influents du monde depuis la période de Benjamin Franklin ont toujours mis en pratique cette règle. En plus de lui, plusieurs auteurs célèbres ont mis un accent particulier sur le quotidien des hommes riches et les plus fortunés du monde. Ce quotidien serait constitué de lecture et de prise de renseignements sur les sites d’informations et des blogs instructifs.