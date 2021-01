Dernier né dans le rang des smartphones de Apple, l’iPhone 12 est le modèle principal de la 14e génération de smartphone sorti en fin d’année 2020. Equipé d’accessoire magnétiques MagSafe, le téléphone pourrait entrer en interférence avec certains dispositifs médicaux. Si en général, cela ne devrait pas causer assez de soucis aux utilisateurs, Apple à toutefois, mis en garde contre ces interférences dans son guide d’utilisateur.

« L’iPhone contient des aimants ainsi que des composants et radios qui émettent des champs électromagnétiques. Ces aimants et champs électromagnétiques peuvent interférer avec des appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs » a publié le géant de Cupertino sur sa page Support. Pour éviter ce genre de problème, il faudra garder le téléphone et les accessoires médicaux éloignés l’un de l’autre d’une distance de 15 centimètres et 30 centimètres en cas de chargement sans fil.

Cessez d’utiliser votre iPhone ou votre accessoire MagSafe

Egalement pour savoir si les dispositifs peuvent entrer en interférence avec le smartphone, Apple a recommandé de consulter son médecin et le fabricant du dispositif médical afin d’obtenir des consignes spécifiques. En effet, l’iPhone 12 dispose des aimants sur le chargeur, mais aussi dans son dos, ce qui pourrait occasionner des dysfonctionnements s’ils étaient rapprochés un peu trop d’un pacemaker. Le mieux d’après Apple est de cesser d’utiliser le dispositif ou le téléphone si l’un interfère avec l’autre. « Si vous pensez que votre iPhone ou qu’un accessoire MagSafe interfère avec votre dispositif médical, cessez d’utiliser votre iPhone ou votre accessoire MagSafe, » a conclut la marque américaine.