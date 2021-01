Une grande majorité des Américains approuvent la réponse du président Joe Biden face à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), quelques jours après son investiture. Cette conclusion provient d’un sondage ABC News / Ipsos qui a été publié hier dimanche 24 janvier 2021. Ainsi, le sondage a fait savoir que 69% des personnes questionnées ont approuvé la gestion de la pandémie par le président Biden.

81% d’approbation pour un décret signé le jour de son investiture

Parmi ces personnes, on distingue 70% des indépendants, 97% des démocrates et 40% des républicains. Des chiffres bien élevés que ceux de l’ancien président Donald Trump dont la gestion avait été approuvée par 55% des Américains à la mi-mars 2020. D’après le sondage, le locataire de la Maison Blanche a exactement obtenu 81% d’approbation pour un décret signé le jour de son investiture. Ce texte rend obligatoire le port du masque ainsi que la distanciation sociale, pour lutter contre la propagation du virus, sur tout le territoire américain et dans les bâtiments fédéraux.

Le programme de Biden jugé couteux par les républicains

La mesure a été soutenue par 59% des républicains et par 99% des démocrates et 83% des indépendants. Notons que toutes les mesures du président Joe Biden ne sont pas vues d’un bon œil par tous les républicains. En effet, plusieurs parmi ces derniers qui ont trouvé assez coûteux le programme de secours pour le coronavirus évalué 1,9 milliards de dollars, proposé par le successeur de Donald Trump.