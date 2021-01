Il y a quelques jours, Faustin Archange Touadéra a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 27 décembre dernier en Centrafrique. Le président déjà élu en 2016, rempilait donc à la tête d’un pays sous la pression des groupes armés. Ces forces hostiles au régime de Bangui ont d’ailleurs mené simultanément deux attaques le mercredi 13 janvier à l’entrée des quartiers sud de la capitale. Présentés comme des rebelles de la Coalition des Patriotes pour le changement (CPC), les assaillants s’en sont pris aux positions des soldats russes au niveau de la barrière du PK12. Les Forces Armées Centrafricaines (FACA) se trouvant au PK9 n’ont également pas été épargnées.

Les rebelles ont pu être repoussés par les FACA, bien aidés par les soldats russes et ceux de la Minusca, la mission de l’Onu en Centrafrique. La présence des russes dans ce pays africain se faisait remarquer depuis quelques années. En 2018, Moscou a envoyé plus de 170 instructeurs civils en RCA. Leur mission était de former les soldats des FACA. Récemment, la Russie y a déployé du matériel militaire et des hommes pour donner un coup de main à l’armée aux prises avec la Coalition des patriotes pour le changement. De l’avis de Thierry Vircoulon, qui coordonne l’observatoire de l’Afrique australe et centrale de l’IFRI, les instructeurs russes sur le terrain sont sur place depuis 2017-2018.

« Ce sont eux qui sont à pied d’œuvre actuellement en Centrafrique »

« Apparemment, il y a un contrat ou un accord signé entre le gouvernement centrafricain et le groupe Wagner » suppute-t-il. M Vircoulon ajoutera que Wagner est un groupe de mercenaires qui a déjà mené des opérations dans des pays comme la Syrie. Le 27 décembre dernier, il a envoyé des renforts pour sécuriser la présidentielle centrafricaine qui se déroulait ce jour-là. « Ce sont eux qui sont à pied d’œuvre actuellement en Centrafrique » affirme t-il fermement, comme pour conclure. Au sommet de l’Etat centrafricain on ne s’étend pas sur la présence russe dans le pays.

Pour le porte-parole de la présidence, les militaires russes opèrent en Centrafrique dans le cadre d’une dérogation du Conseil de sécurité de l’Onu à l’embargo sur les armes. En effet, Moscou avait fourni une quantité importante d’armes à la Centrafrique entre 2018 et 2020. Elle a réussi à obtenir du Conseil de sécurité des Nations Unies la levée partielle de l’embargo sur les armes qui frappe ce pays.