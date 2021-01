C’est un véritable hommage à l’écologie. L’Arabie saoudite va bâtir « The LINE », une ville touristique d’un million d’habitants à NEOM, une région futuriste située au nord-ouest de ce royaume du Golfe. Les travaux de construction de cette ville sans voiture, sans route avec « zéro émission de CO2 » , débuteront dès le premier trimestre de cette année. Dans une déclaration retransmise à la télévision saoudienne, le prince héritier Mohammed ben Salmane, président du conseil d’administration de NEOM a parlé de « révolution civilisationnelle ». « Nous devons transformer les villes en villes du futur » a-t-il déclaré, donnant d’autres détails du projet.

Selon ses dires, “THE LINE” comptera un million d’habitants et aura 170 km de long. Elle « préservera 95% des zones naturelles ». C’est sans aucun doute un ambitieux projet que pilote le prince héritier. Les habitants de la ville futuriste se déplaceront la plupart du temps à pied. Mais il y aura aussi des transports en commun à grande vitesse pour les déplacements. Le temps du trajet n’excèdera pas 20 mn. “THE LINE” tirera énormément profit des technologies de l’Intelligence artificielle et des énergies renouvelables.

Ecoles, espaces verts et centres de santé

Les équipements à faible impact carbone seront alimentés par « une énergie à 100% renouvelable ». THE LINE aura aussi ses écoles, ses espaces verts et ses centres de santé. Au cours de son apparition à la télévision, le prince Mohamed Ben Salmane a montré des images de synthèse de cette cité futuriste. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’elles étaient belles, bien entourées par des mers bleues et des panoramas désertiques immaculés.

D’ici 2030, THE LINE dont la construction est prise en charge par le Fonds d’Investissement Public (PIF) saoudien devrait contribuer à hauteur de 180 milliards de riyals soit plus de 39 milliards d’euros, au PIB du Royaume. Le projet permettra aussi de créer 380 mille emplois. Rappelons que l’Arabie Saoudite est le premier exportateur de pétrole au monde et est souvent cité comme un pays pollueur. Le Royaume veut apparemment gommer cette image qu’on lui colle.