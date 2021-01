Le chanteur compositeur américain Trey Songz en est venu aux mains avec un policier lors d’un match des Chiefs de Kansas City (une équipe de football américain) dans le Missouri. Il a ensuite été arrêté selon une source judiciaire. A en croire un témoin qui se confiait à TMZ , tout a commencé quand des fans de Trey présents au stade se sont mis à le chahuter. Il leur demande alors de se calmer. C’est en ce moment qu’un officier s’est approché de lui. Il y a ensuite eu une altercation physique entre les deux hommes.

Le chanteur a commencé par se défendre. Dans la vidéo de la scène, on voit Trey et l’officier dans une lutte. Le chanteur lui assène un coup de poing à la tête. Son vis-à-vis le colle ensuite contre un siège du Arrowhead Stadium. Un terme a été mis à la bagarre à l’arrivée d’autres officiers. Ils ont mis les menottes à Trey et sont partis avec lui. Le chanteur est actuellement en détention. TMZ a contacté ses représentants pour en savoir plus sur la situation de la star mais ils n’ont rien laissé filtrer.

Il sera probablement libéré dans la soirée de ce lundi

Selon la source judiciaire qui a rapporté l’information le chanteur est en garde à vue de 24 heures pour intrusion, agression d’un policier et résistance à l’arrestation. Il sera probablement libéré dans la soirée de ce lundi à en croire certaines indiscrétions. De son vrai nom : Tremaine Aldon Neverson, Trey Songz est né à Petersburg en Virginie le 28 novembre 1984. Il est dans le label Atlantic Records. A l’heure actuelle l’artiste a à son actif sept albums.