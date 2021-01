Kim Jong-Un, n’est plus le président du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord. Il en est désormais le secrétaire général. Un changement de dénomination symbolique intervenu lors du Congrès de la formation politique et qui devrait renforcer selon des analystes, le pouvoir du dirigeant. Pendant ce Congrès qui s’est étalé sur huit jours, Kim Jong-Un a dit tout le mal qu’il pensait des Etats-Unis. Pour le leader nord-coréen, l’Oncle Sam est « l’obstacle fondamental au développement de notre révolution et notre principal ennemi ». La véritable intention de sa politique envers la Corée du nord ne changera jamais quel que soit celui qui arrivera au pouvoir, assure le dirigeant souvent qualifié de dictateur par les Occidentaux.

Inutile de rappeler que Pyongyang ne tient pas en haute estime Joe Biden qui s’apprête à emménager à la Maison Blanche. En novembre 2019, KCNA, l’Agence de presse officielle du pays avait traité le démocrate de “chien enragé” qui peut faire du mal à beaucoup de gens si on le laisse en liberté. « Il faut les battre à mort avec un bâton », a-t-elle ensuite ajouté. Bien avant le début de la campagne pour les présidentielles du 03 novembre 2020 aux USA, l’ex vice-président américain avait laissé entendre que Kim Jong-Un était un « voyou ». Visiblement, il n’y a donc pas une bonne entente entre le président élu des USA et l’homme fort de Pyongyang. Kim Jong Un a d’ailleurs fait savoir qu’il renforcerait l’arsenal nucléaire de son pays.

” Nous devons tout faire pour construire l’appareil militaire le plus puissant “

Une annonce faite alors qu’il prononçait le discours de clôture du Congrès de la formation politique au pouvoir. « En renforçant notre dissuasion militaire nucléaire, nous devons tout faire pour construire l’appareil militaire le plus puissant » a déclaré l’homme fort de Pyongyang selon les propos rapportés ce mercredi 12 janvier par KCNA. Le dirigeant ajoutera que son pays avait conçu des plans pour la construction de sous-marin nucléaire.

Des déclarations qui semblent indiquer que la Corée du Nord n’a plus l’intention de poursuivre les négociations avec les USA à propos de son programme nucléaire. Donald Trump avait essayé le bâton et la carotte avec le régime autoritaire pour tenter de l’amener à un accord mais ce fut un échec. Inutile de rappeler que le pays asiatique est frappé par plusieurs sanctions internationales à cause de la poursuite de son développement nucléaire.