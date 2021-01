Les députés et les maires, potentiels parrains des candidats pour l’élection présidentielle d’avril 2021, sont attendus dès ce mardi 12 janvier 2021 à la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour retirer leur fiche de parrainage. Les 77 maires et 82 députés (un décès ayant été enregistré) ont jusqu’au 31 janvier pour le faire. Ils vont être accueillis par une équipe d’une douzaine de personnes. Et l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin ne compte pas remettre ces fiches de parrainage à des représentants de députés ou de maires.

Selon Géneviève Nadjo Boko, vice-présidente de la CENA «c’est une pièce tellement sensible que nous ne pouvons-nous permettre de remettre le formulaire à quelqu’un d’autre ». Et donc, «ce sera une pièce qui sera remise main à main aux parrains ». C’est pourquoi elle précise qu’il faut nécessairement quel que soit l’endroit où se trouve l’élu en question, «qu’il vienne directement à la CENA pour qu’il lui soit délivré le formulaire e question ». Car, «le formulaire est remis une fois pour toute ». La vice-présidente rassure qu’il y a toute une organisation qui a été mise en place.

Le dispositif mis en place

Dès que la personne arrive, il y a un comité d’accueil pour la recevoir. A en croire la vice-présidente, la personne est dirigée dans la salle qui a été organisée pour ce faire. Elle est reçue par une équipe qui dispose d’un registre dans lequel les parrains vont être enregistrés au fur et à mesure qu’ils viennent. Dans ce registre, il y a les données nominatives de l’élu en question et il se fait enregistrer à ce niveau-là. Ensuite, il y a une seconde étape où il s’adresse à une équipe de deux personnes. Et «au regard justement des données personnelles qui ont été enregistrées, cela génère le formulaire de parrainage qui lui sera remis main à main ». A noter que les retraits ont lieu de 9 heures à 16 heures (heure locale).