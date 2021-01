Le Bénin s’apprête pour la tenue de la 7è élection présidentielle de l’ère démocratique. Le premier tour de cette élection est prévu pour le 11 avril 2021. Les nouveautés de cette élection est qu’il s’agit d’élire un duo présidentiel (président et vice-présent) et que chaque duo candidat doit être parrainé par 16 députés ou maires ou députés et maires. Dans ce cadre, la Commission électorale nationale autonome (CENA) vient d’annoncer le retrait des formulaires de parrainage.

La CENA a indiqué dans un communiqué que la délivrance des formulaires nominatifs de parrainage de candidat à l’élection présidentielle d’avril 2021 va démarrer le mardi 12 janvier 2021. Selon le communiqué, les députés et les maires «sont invités à retirer lesdits formulaires, tous les jours ouvrables de 9 heures à 16 heures durant la période susmentionnée » au siège de la CENA.

Cette opération de délivrance des formulaires nominatifs de parrainage de candidat à l’élection présidentielle d’avril 2021 va prendre fin le 31 janvier 2021. Pour rappel, selon dans les articles 44 de la constitution et 132 du code électoral du Bénin, les candidats à l’élection présidentielle doivent se faire parrainer par au moins 10% de députés et/ou maires, soit 16 parrainages.