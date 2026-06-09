Bénin : Laurent Zomaï prend service ce mercredi 10 juin

Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Janvier Yahouédéou, a adressé le 9 juin 2026 un message radio au préfet du département du Zou pour fixer au mercredi 10 juin 2026 la cérémonie de passation de charges entre le préfet entrant Laurent Dhossou Zomaï et le préfet sortant. La cérémonie, prévue de 10 heures à 11 heures à la préfecture d’Abomey, se tiendra sous la présidence du ministre, en présence du secrétaire général du ministère et du directeur des collectivités territoriales.

Ce message du ministre intervient après un premier report survenu le vendredi 5 juin 2026, date initialement prévue pour l’installation du nouveau préfet. Ce jour-là, alors que les agents de la préfecture d’Abomey s’étaient mobilisés pour accueillir le nouveau responsable, la cérémonie avait été annulée à la dernière minute. Ni Laurent Dhossou Zomaï ni le préfet sortant Valère Daniel Sètonnougbo n’avaient effectué le déplacement. Aucune raison officielle n’avait été avancée pour justifier ce report.

La voie judiciaire dégagée la veille de la nouvelle date

Le report du 5 juin coïncidait avec une procédure judiciaire en cours impliquant Laurent Dhossou Zomaï. L’intéressé avait introduit un recours devant la Cour suprême contre une décision de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) du 16 avril 2026 qui l’excluait de la commande publique pendant cinq ans et son établissement Zom-Espace pendant deux ans.

Le 5 juin, la Cour suprême lui avait accordé le sursis à l’exécution de cette décision. Le lundi 8 juin, elle a statué au fond et annulé la sanction de l’ARMP, au motif que l’autorité de régulation n’avait pas respecté le délai légal de sept jours imposé lors d’une autosaisine en matière de marchés publics, selon le quotidien La Nation.

C’est le lendemain de cet arrêt, soit le 9 juin, que le ministre Yahouédéou a transmis le message radio fixant la nouvelle date de passation. La cérémonie d’installation de Laurent Dhossou Zomaï à la tête de la préfecture du Zou est donc attendue ce mercredi 10 juin 2026 à Abomey.