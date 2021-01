Les différentes structures impliquées dans la chaîne d’organisation de l’élection présidentielle au Bénin multiplient les rencontres. Vendredi 08 janvier 2021, une séance s’est tenue au siège de la cour constitutionnelle à Cotonou pour discuter autour des points saillants de l’organisation de la présidentielle du 11 avril 2021.

La rencontre tenue au siège de la haute juridiction à Cotonou a réuni le président de la commission électorale nationale autonome Emmanuel Tiando, celui du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée Gilbert Bangana le président de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication Prosper Moretti, les représentants des ministres de l’intérieur et de la défense, les conseillers à la cour constitutionnelle et d’autres cadres dont le directeur national du budget.

La séance a été présidée par Joseph Djogbénou, président de la cour constitutionnelle. En effet, la haute juridiction joue un rôle majeur dans l’organisation du scrutin. Son intervention se limite à la validation et la proclamation des résultats mais aussi de la gestion des contentieux. « De la qualité de la préparation des élections, dépend de la qualité du déroulement des élections », rappelle Joseph Djogbénou.

Le professeur Joseph Djogbénou au cours de la cérémonie de lancement de la séance a exhorté les différentes institutions impliquées dans l’organisation de la prochaine présidentielle à travailler en symbiose et en synergie et préserver la paix et l’unité nationale pour une alternance crédible.