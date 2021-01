Dans le cadre de sa mission de régulation des médias publics et privés, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a rendu public une décision à quelques mois de l’élection présidentielle d’avril 2021. La décision de la HAAC vise la période de précampagne qui court du 25 janvier à 00 heure au 25 mars 2021 à minuit. Ainsi, durant cette période, l’organe de régulation interdit la diffusion d’un certain nombre d’éléments.

La HAAC dans sa décision en date du 13 janvier 2021 informe qu’au cours de cette période, «il est formellement interdit à tous les médias, la diffusion de tout élément de campagne électorale relatif à l’élection présidentielle de 2021 conformément à l’article 47 de la Loi n02019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin ». Les éléments concernés sont «les émissions ou publications dans les organes de presse annonçant ou présentant une candidature », et «toute production ou tout article sur les duos Président et Vice-président à l’élection présidentielle de 2021 ».

Aussi, il est interdit «les comptes rendus des activités de soutien, d’appel ou d’invite à candidature » et «les comptes rendus des activités réalisées à des fins de propagande au profit d’un parti ou d’un duo Président et Vice-président ». Toutefois, l’autorité autorise la diffusion de tout élément relatif à l’élection présidentielle de 2021, notamment les rencontres d’échanges et d’information, les déclarations d’adhésion et les cérémonies d’installations des cellules des partis politiques sur toute l’étendue du territoire national.

Les médias sont autorisés à diffuser les communiqués et avis de réunion des partis politiques, des organisations et mouvements politiques ainsi que des duos président et vice-président. Ils peuvent diffuser les déclarations de candidatures et en trois diffusions au maximum. L’autorisation concerne aussi les cérémonies d’investitures dans la limite d’une seule par duo président et vice-président en trois diffusions au maximum.