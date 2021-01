Le progrès fait la particularité du 21eme siècle, en effet ce dernier s’est annoncé sur tous les plans, notamment celui de l’enseignement, l’un des piliers les plus importants dans la constitution de la personnalité de l’individu. Toutefois il en existe plusieurs types, dont l’enseignement à distance.Considéré comme l’un des sujets principaux du moment, l’enseignement à distance ne fait pas l’unanimité. En fait, elle se distingue par l’ensemble des formations effectuées en ligne sans la présence physique d’un enseignant.

Types d’enseignements à distance :

Il existe plusieurs types d’enseignements à distance tels que :

La visioconférence : est un moyen courant pour les enseignants d’interagir directement avec les élèves lors de leçons en direct. Il peut s’agir d’une session individuelle ou d’un scénario de classe dans lequel plusieurs élèves se connectent en direct avec l’enseignant.

L’apprentissage synchrone : est lorsque tous les étudiants apprennent ensemble au même moment (et souvent même au même endroit) mais que l’instructeur se trouve dans un autre lieu. Il s’agit souvent d’une vidéo ou d’une téléconférence qui relie numériquement les enseignants et les apprenants.

L’apprentissage asynchrone : est un format moins connecté mais aussi moins contraignant. Au lieu de leçons en ligne en direct, les étudiants reçoivent des tâches d’apprentissage avec des délais. Ils apprennent ensuite par eux-mêmes à réaliser les devoirs.

Les cours en ligne à horaire ouvert : Les cours en ligne ajoutent encore une autre couche de flexibilité. Il s’agit d’un type de cours asynchrone, sauf qu’il n’y a pas non plus de date limite. C’est l’idéal pour les apprenants qui ont d’autres exigences en matière de temps, comme les professionnels ou les parents au foyer.

Des cours en ligne à durée fixe : Les cours en ligne sont un type de cours synchrone qui exige des utilisateurs en ligne qu’ils se rendent tous à un endroit virtuel spécifique à un moment et un endroit déterminés (par exemple, un webinaire). Contrairement aux cours synchrones plus rigides, ce type de cours permet aux étudiants de n’importe où dans le monde de se connecter et d’interagir en ligne.

Enseignement à distance assisté par ordinateur : Une leçon à temps fixe et synchrone sur ordinateur, généralement un laboratoire informatique. Ce type de cours est le plus courant dans les établissements existants qui ont déjà accès aux appareils nécessaires.

L’apprentissage hybride : Un type spécifique d’apprentissage mixte dans lequel les étudiants apprennent la même leçon en temps réel (c’est-à-dire un apprentissage à distance synchrone) mais où certains des étudiants sont physiquement présents tandis que d’autres apprennent à distance.

Les avantages

Certes, l’enseignement en direct est magnifique. Le contact direct permet aux enseignants et aux étudiants de se rencontrer de forme très authentique, ce qui se traduit souvent par une relation et une compréhension fortes. Même si ce n’est pas impossible, ce type de connexion apparaît beaucoup plus facile en personne. Alors pourquoi l’enseignement à distance est-il si utile ? Il apparaît que l’enseignement à distance présente un certain nombre d’avantages. En voici quelques exemples.

Accès facile :

Que ce soit en fonction de leur situation géographique ou de leur niveau d’aptitude, certains étudiants n’ont pas accès aux établissements d’enseignement. Les formations à distance offrent à chaque étudiant la possibilité d’apprendre et de développer ses compétences dans l’environnement qu’il trouve le plus efficace.

La formation à distance ouvre aussi de nouveaux horizons en matière éducative en ce qui concerne les institutions internationales. Les principales universités et écoles de commerce du globe proposent désormais des diplômes, certificats et qualifications professionnelles reconnus en ligne aux personnes de tous âges. Ou encore, les personnes motivées peuvent obtenir des certificats de fin d’études plus élémentaires partout, d’Udemy à Google Skillshop.

Une meilleure interaction avec le monde :

D’un point de vue social, il favorise une assise dite sociale qui se résume en interactions partout dans le monde ceci dit le facteur « lieu » devient insignifiant, ce qui nous ramène au point de vue éducatif, où ce mode d’enseignement a permis un choix plus vaste de branches et de matières ouvrant les portes vers l’international, ainsi pouvons-nous étudier à des milliers de kilomètres de chez nous tout en restant en sein du cocon familial, à la seule condition de disposer d’une connexion à internet.

Un enseignement de qualité́ à faible coût :

D’un point de vue économique, l’enseignement à distance a permis d’une part de réduire les dépenses de l’individu et d’autre part d’économiser du temps. En plus, nous vivons aujourd’hui une mondialisation et une compétition économique qui a été facilitée par le e-Learning et qui a contribué de façon majeure à l’internationalisme. Ceci dit on n’a pas besoin de local dans le but d’exercer ce genre d’enseignement. C’est aussi une bonne stratégie de lancement de nouvelles matières et de nouveaux domaines. Ecologiquement parlant, il a aussi participé à la protection de l’environnement des fumées de voitures par exemple.

Le temps de tout faire :

Celui-ci conduit à un développement de l’imagination et à l’épanouissement de soi en ayant plus de temps permettant d’exercer d’avantage d’autres activités.

Le confort avant tout :

Caractérisé par son esprit en effervescence, l’étudiant a beaucoup plus de liberté et d’énergie le permettant d’aboutir à l’ascension de ce qu’il entreprend sachant que celui-ci représente la cheville ouvrière de toute société.

Cependant, afin de profiter du coté fructueux de l’enseignement à distance, on doit avoir une volonté à réussir, on doit apprendre à accepter les compromis et enfin être responsable et ponctuel.

Force est donc de constater que l’enseignement à distance présente plusieurs qualités cruciales au développement, d’une part de soi, et d’autre part de la société. Celui-ci représente une grande ampleur dans notre vie actuelle à l’instar de La Grande Bretagne qui vise l’émergence d’universités d’enseignement entièrement à distance dans le but de mettre fin aux contraintes spatio-temporelles.

En quoi l’enseignement à distance est-il différent de l’enseignement ordinaire ?

L’enseignement à distance est clairement différent de l’enseignement ordinaire en termes de présence physique d’un étudiant ou d’un enseignant. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ?

Pour l’essentiel, il se traduit par une plus grande liberté tant pour les apprenants que pour les éducateurs, mais il exige également un degré de discipline plus élevé et une planification pour mener à bien le programme d’études.

La liberté accrue de l’enseignement à distance se manifeste le plus clairement dans le fait que les étudiants peuvent choisir des cours qui s’adaptent à leurs horaires et à leurs ressources. (Les enseignants peuvent faire de même.) Et dans le cas de l’apprentissage numérique, les étudiants peuvent également choisir le lieu et les styles d’enseignement qui répondent le mieux à leurs besoins.

Le revers de la liberté, cependant, est la discipline requise pour tirer le meilleur parti des leçons. Les élèves doivent se motiver pour pouvoir travailler, surtout dans les systèmes qui ne les obligent pas à être présents à un moment ou à un endroit précis. Les professeurs doivent également être mieux organisés avec les imprévus si leurs étudiants ont besoin d’explications additionnelles, surtout s’ils n’enseignent pas en direct et ne sont pas capables de “lire la salle”.

Dans certains cas, cependant, l’enseignement à distance n’est pas seulement nécessaire, mais constitue la meilleure option possible. Il y a des moments où les avantages de l’enseignement à distance ont vraiment une chance de briller.

Conclusion

L’enseignement à distance n’est certainement pas une solution miracle et il y aura toujours une place pour l’apprentissage en classe. En même temps, l’enseignement à distance a encore beaucoup de potentiel inexploité pour atteindre les étudiants là où ils se trouvent et mettre en relation les éducateurs et les apprenants de manière nouvelle. De la flexibilité accrue aux nouveaux styles d’apprentissage, il semble que l’avenir de l’apprentissage sera aussi diversifié dans le temps et dans l’espace qu’il le sera dans la pensée.