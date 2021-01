Ce lundi 25 janvier, deux responsables de ViacomCBS, une société de la gamme de chaînes de télévisions locales américaines, ont été suspendus en attendant les résultats d’une enquête qui a été révélée par Los Angeles Times. Ils ont été suspendus ce lundi après une réunion entre des dirigeants de CBS et des membres de l’Association nationale des journalistes noirs. Les deux dirigeants, Peter Dunn et David Friend ont été suspendus pour des accusations de comportement raciste et sexiste.

Dans un communiqué, la société a elle-même confirmé la suspension de ces deux dirigeants. « Peter Dunn, président des stations de télévision CBS, et David Friend, vice-président principal, Nouvelles pour les stations de télévision, ont été mis en congé administratif, en attendant les résultats d’une enquête menée par un tiers sur des questions qui incluent celles soulevées dans un récente Rapport du Los Angeles Times », a annoncé la société dans un communiqué publié lundi soir.

Une emprise étroite sur les stations

D’après une enquête du Los Angeles Times qui ont a conduit à la mise en congé administratif des deux dirigeants, ces derniers dénigraient et intimidaient régulièrement les femmes journalistes occupant des postes de responsabilité tout en bloquant leur avancement. Ils empêchent aussi le recrutement de journalistes noirs. Dunn, ancien directeur général de CBS3, « maintient une emprise étroite sur les stations et a le dernier mot sur les présentateurs locaux et les journalistes qui apparaissent sur CBS, selon les employés actuels et anciens et les témoignages devant le tribunal », a écrit Los Angeles Times, citant d’anciens cadres de la société.

Si le président des stations de télévision, Peter Dunn a refusé de commenter l’enquête, Friend a déclaré pour sa part que tous les faits dont il est accusé étaient basés sur les performances des employés, et non sur des caractéristiques raciales ou autres. « Je crois que moi – et nos stations – avons une solide expérience en matière d’embauche, de soutien et de placement de femmes et de journalistes du BIPOC dans des rôles importants de présentateurs, de reporters et de directeurs de nouvelles », a-t-il déclaré.

“Un milieu de travail diversifié, inclusif et respectueux”

« Ces commentaires que j’ai pu faire à propos de nos employés ou embauches potentielles étaient uniquement basés sur les performances ou les qualifications – et non sur la race ou le sexe de quiconque, » a-t-il ajouté. Pour sa part, la société a déclaré qu’elle s’est engagée « à créer un milieu de travail diversifié, inclusif et respectueux où toutes les voix sont entendues, les réclamations font l’objet d’une enquête et des mesures appropriées sont prises si nécessaire ».