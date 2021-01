La nouvelle administration américaine n’a fait aucune promesse concernant son soutien à la France, sur l’intervention des Etats-Unis au Sahel. L’information a été donnée par John Kirby, porte-parole du ministère américain de la Défense, Lloyd Austin. Il a fait savoir que la ministre française de la défense, Florence Parly, et son homologue américain ont eu une discussion hier jeudi 28 janvier 2021, s’agissant du soutien américain à l’opération antidjihadiste dans cette zone en Afrique.

« Le ministre n’a pris aucun engagement dans un sens ou dans un autre »

Le porte-parole de Lloyd Austin a indiqué que ce dernier et Florence Parly ont discuté de « la sécurité et la stabilité en Afrique, du besoin d’une vigilance permanente face au terrorisme et à la pandémie » du coronavirus. Il a toutefois mis l’accent sur le fait que « le ministre n’a pris aucun engagement dans un sens ou dans un autre, mais il a évidemment exprimé sa reconnaissance pour le travail que la France accomplit en termes de lutte de contre le terrorisme ». Notons que les Etats-Unis accordent une précieuse aide en matière de transport logistique, du ravitaillement en vol et en capacités de surveillance et de renseignements.

Pour rappel, au début de l’année dernière, l’ancien président américain Donald Trump avait laissé entendre que les USA avaient l’intention de réduire l’effectif de leurs soldats en Afrique. Même si cela n’a pas eu lieu, le gouvernement français espère obtenir de l’administration Biden, des assurances s’agissant du futur de la coalition internationale anti-Etat islamique en Irak et en Syrie, conduite par les Etats-Unis.