L’actrice principale de la série télévisée sénégalaise ‘’Maitresse d’un homme marié’’ KHalima Gadji connu sous le nom de Marième Dial, a annoncé avoir été testée positive au nouveau coronavirus. Si de nombreuses personnes en dépit de tout, doutent encore de la gravité du virus, l’actrice a indiqué que la « maladie est vraiment sérieuse. » « Hello tout le monde, j’ai chopé le Covid-19 et jusqu’à présent, je suis encore malade. Cette maladie est vraiment sérieuse, je me sentais tellement mal que j’avais du mal à respirer et à me déplacer, » a-t-elle déclaré.

Celle qui a remporté le Prix de la meilleure interprétation féminine pour les séries TV lors de la 5e édition des Sotigui awards, a affirmé dans la suite de sa publication sur Instagram qu’elle pensait que le virus allait l’emporter. Elle a invité à l’occasion ses fans à faire beaucoup attention à la maladie qui continue par tuer de milliers de personnes au quotidien dans le monde. « Faites très attention svp. Ce n’est qu’aujourd’hui que j’ai pu réellement me sentir bien loin de ma famille. Je pensais vraiment mourir. Faites-vous dépister pour plus d’assurance, » a-t-elle conseillé.

De nouveaux cas au Sénégal

Au Sénégal, le virus continue par sévir. Sur un total de 2.555 tests réalisés, 328 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,84 % après un lot de tests réalisé et dont les résultats ont été rendu public le samedi 9 janvier par le ministère de la Santé.