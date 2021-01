L’artiste malien tant adulé Sidiki Diabaté est sorti de prison il y a quelques jours après y avoir passé quelques mois. Il était accusé d’avoir violenté son ex Mamacita. Pendant son passage en prison, il avait dû subir des soins parce qu’étant malade. L’annonce de sa libération avait été accueilli avec joie par ses fans sur la toile. À l’occasion de la nouvelle année, il a décidé de remercier ses soutiens et profite donc pour leur souhaiter une bonne année 2021. Lire ci-dessous son message.

Message de Sidiki Diabaté à l’occasion de la nouvelle année

Mes chers fans, chers amis , chers collaborateurs, les grandes familles griottes, les artistes, les activistes et blogueurs, les anonymes du Mali, d’Afrique et du monde, C’est du fond du cœur que je vous adresse mes remerciements les plus sincères. À vous tous qui avez cru en moi. À vous tous qui m’avez témoigné tant d’attention et d’affection. À vous tous qui m’avez montré votre infaillible soutien de près ou de loin. Et à vous tous qui avez porté ma peine à bout de bras du début jusqu’aujourd’hui à travers vos prières, vos messages, vos visites, vos vidéos etc. Recevez mes vifs remerciements.

Merci d’avoir été là pour moi, votre soutien indéfectible m’a permis d’affronter ce moment au combien douloureux. Vous avez été d’un grand réconfort pour moi et ma famille. Que le tout puissant vous bénisse tous ainsi que vos familles respectives. À nos autorités, je tiens à vous rassurez de ma disponibilité sans faille jusqu’à la fin de la procédure.

Ceci dit, chers fans, 2020 a été une année assez difficile pour toute l’humanité et pour nous particulièrement, marquée par la pandémie du Coronavirus qui a endeuillé plusieurs familles, détruit les économies et a affecté sérieusement les activités culturelles. C’est pourquoi, nous vous annoncerons très prochainement les mesures fortes que nous avons décidées de prendre afin de partir sur de nouvelles bases pour votre plus grand bonheur .

Pour finir, que 2021 soit pour l’humanité un nouveau départ, une année de prospérité et de paix dans le monde. Ensemble nous réaliserons de très grandes choses.

Bonne et heureuse année à tous!

votre artiste Sidiki DIABATÉ