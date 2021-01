Les nouvelles conditions d’utilisation de la célèbre application de messagerie, Whatsapp, incitent ses utilisateurs à réfléchir à d’autres alternatives. En effet, à partir du 08 février 2021, tous les utilisateurs de Whatsapp seront obligés de partager une partie de leurs informations privées avec Facebook, propriétaire de l’application. Ainsi, la société a indiqué que les données comme l’adresse IP, les données de transactions et de localisation, ainsi que le numéro de téléphone seront exploitées à des fins commerciales.

La possibilité de créer des grands groupes ayant 100 000 membres

La situation a d’ailleurs amené de nombreux utilisateurs à désinstaller Whatsapp. Cependant, deux alternatives se présentent à ce dernier : Telegram et Signal. La première est une application qui présente bien plus de sécurité que Whatsapp en matière de sécurité. En effet, les données de l’utilisateur font l’objet d’un chiffrage de bout en bout, tout en utilisant un protocole MT-Proto, plus sécurisé. A cela s’ajoute une division en deux parties, des clés de déchiffrement, permettant de renforcer davantage la sécurité de l’application. Par ailleurs, Telegram a souligné que ces clés ne sont « jamais conservées au même endroit que les données qu’elles protègent ». Les points forts de l’application sont en premier lieu, la possibilité de créer des grands groupes ayant 100 000 membres et d’avoir des discussions privées.

On peut supprimer les messages après un certain temps

En plus, Telegram offre la possibilité d’envoyer des fichiers volumineux pouvant atteindre 1,5 Go. Le seul bémol est que contrairement à Whatsapp, Telegram n’offre pas la possibilité de passer des appels vidéo. L’autre application qui peut être une alternative sérieuse à Whatsapp, est Signal. Celle-ci a un fonctionnement axé sur les mêmes bases que celles de Whatsapp, faisant que les utilisateurs se retrouveront rapidement dans l’utilisation de l’application.

Les développeurs de l’application ont fait de la sécurité une priorité, en ajoutant des fonctionnalités qui renforcent la confidentialité. En effet, il est possible de supprimer des messages après un certain temps. Signal jouit également d’une bonne réputation, puisque le milliardaire Elon Musk et l’ancien d’alerte américain Edward Snowden recommandent leur utilisation.