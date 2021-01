Le patron de Microsoft n’est visiblement pas qu’un passionné de la technologie. Selon les dernières informations relayées sur lui, il se serait également investi dans le domaine agricole en obtenant une quantité non négligeable de terre agricole dans plusieurs parties des Etats-Unis. A en croire les précisions apportées par The Land Report, le richissime homme d’affaires américain connu pour sa légendaire générosité a des terres agricoles dont l’étendue peut être évaluée à environ 242.000 acres.

Près de 20 Etats américains

Dans près de 20 Etats, il disposerait de près de 27.000 acres d’autres terres. Selon les détails apportés sur ces biens dont dispose l’un des hommes les plus fortunés de la planète, la plus grande partie serait située en Louisiane et en Arkansas. Dans ces deux Etats, il possède respectivement 69.071 acres et 47.927 acres. A Washington, il a environ 16 000 acres. Dans la région de Horse Heaven Hills, il aurait acquis un terrain de 14.500 acres à près de 171 millions de dollars.

Pour sa fondation?

Pour l’heure, rien ne renseigne sur les réelles motivations de cette massive acquisition de terre agricole. Toutefois, elle pourrait être liée aux activités de la Fondation Bill & Melinda Gates dont l’objectif ultime est de «soutenir la transformation agricole inclusive menée par les pays en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud».