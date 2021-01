Que restera-t-il de l’héritage politique de Donald Trump après le départ de Joe Biden de la Maison Blanche ? Neuf jours seulement après son investiture, le nouveau président américain a annulé des mesures majeures prises par son prédécesseur. Le Muslim Ban par exemple n’est plus valable. Désormais les personnes venues des pays à majorité musulmane peuvent espérer venir librement aux Etats-Unis. Ce qui leur était impossible sous l’administration Trump. Le département d’Etat traitera à nouveau leur demande de visas. Le Muslim ban est la « racine de l’animosité religieuse et de la xénophobie » a critiqué l’administration Biden. Plusieurs pays à majorité musulmane étaient frappés par cette interdiction. Le président démocrate s’est également attaqué aux décrets pris par M Trump sur les questions raciales. En effet, l’ex président américain avait interdit l’utilisation dans les programmes d’enseignement fédéraux, des concepts comme « le racisme systémique » ou le « privilège blanc ».

Arrêt de la construction du mur à la frontière mexicaine

Il dissout également la « Commission 1776 » mis en place par le milliardaire républicain pour distiller dans les écoles du pays un programme d’histoire pour conservateur. L’autre décision de M Trump que réprouve le président démocrate et qu’il n’a pas tardé à attaquer, c’est la construction du mur à la frontière mexicaine pour lutter contre l’immigration. L’état d’urgence nationale décrété par son successeur pour bâtir ce mur avec les fonds fédéraux n’est plus en vigueur. Les travaux sont donc à l’arrêt, le temps pour l’administration Biden d’examiner les contrats et les financements. La construction du mur à la frontière mexicaine était une promesse de campagne du candidat Trump en 2016. Une fois au pouvoir, il a mis en route le chantier.

Les Dreamers peuvent de nouveau rêver

Sous sa présidence, il y a eu une série de mesures contre l’immigration comme celle qui fragilise la situation des Dreamers, ces enfants de moins 16 ans arrivés aux Etats-Unis. Désormais ils peuvent rester dans le pays pendant 4 ans sans être menacés d’expulsion. Ainsi en a décidé le nouveau président américain Joe Biden. Une fois au pouvoir, Donald Trump avait abrogé le décret qui permettait à ces enfants d’immigrés de rester sur le sol américain. Toujours dans le domaine de l’immigration, Joe Biden a aussi mis un terme à une mesure de son prédécesseur qui autorise les services de l’immigration à opérer des contrôles à l’intérieur du pays sur notamment des catégories de personnes qui étaient d’office candidats à l’expulsion après arrestation. Les expulsions sont d’ailleurs suspendues pour une durée de 100 jours dès le 22 janvier dernier.

Retour à l’OMS et dans l’accord de Paris sur le climat

Dans un tout autre chapitre, le Chef de la Maison Blanche, a pris un décret qui protège les employés LGBT. Il est désormais interdit de poser des actes discriminatoires à leur encontre dans l’administration fédérale. Notons que M Trump avait essayé de dépénaliser la discrimination liée à l’orientation sexuelle. Le décret de Biden renforce donc les droits civiques de la communauté LGBT. Le nouveau président a par ailleurs pris une mesure qui annule le retrait des Etats Unis de l’Organisation mondiale de la santé.

Le pays est donc de retour à l’OMS, mais aussi dans l’accord de Paris sur le climat. En somme, Joe Biden est en train de déconstruire l’héritage politique du milliardaire républicain. Il a même pris un décret empêchant l’entrée en vigueur de toutes les décisions prises par l’administration Trump et qui peuvent avoir un effet de droit dans les semaines à venir. Ce gel donnera le temps à la nouvelle administration de les examiner