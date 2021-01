Le patron du constructeur américain de voitures automobiles Tesla, Elon Musk, a suggéré un nouveau projet pour la ville de Miami. En effet dans un Tweet le lundi 18 janvier dernier, où Francis Suarez le maire de la ville l’avait exhorté à discuter des « solutions potentielles pour l’avenir », l’homme le plus riche du monde a proposé de construire un tunnel en-dessous de Miami pour résoudre le problème d’embouteillage.

Il a discuté de la question avec le gouverneur

D’après lui, l’une de ses sociétés, la Boring Company qui travaille en faveur de la révolution des transports urbains, serait parfaitement en mesure de résoudre ce problème. « Les voitures et camions coincés dans les embouteillages génèrent des tonnes de gaz toxiques et de particules, mais les tunnels de la Boring company sous Miami pourraient régler les problèmes de circulation et être un exemple pour le monde » a-t-il laissé voir sur le réseau de l’oiseau bleu, soulignant avoir déjà discuté de la question avec le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Elon Musk a par ailleurs ajouté : « Si le gouverneur et le maire veulent que ce soit fait, nous le ferons ».

Notons que le projet proposé par Elon Musk a cependant suscité le scepticisme chez certains, puisqu’il revient à creuser dans un sol facilement inondable. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CBS, le professeur de Génie civil à l’université de Floride, Kurtis Gurley a estimé que « cela ne semble pas très malin et ce sera très certainement cher ».