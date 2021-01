Les événements qui se sont produits au capitole ce mercredi 6 janvier ont fait un mort dans les rangs des manifestants pro-Trump. Selon les informations relayées par les médias, il s’agit en effet d’une femme du nom de Ashli Babbitt qui s’illustrait par son dévouement pour la cause du milliardaire républicain. Pendant plus d’une décennie, la défunte aurait servi dans l’armée américaine et aurait effectué « quatre déploiements avec l’armée de l’air américaine ».

“Une partisane déterminée du président Trump”

A en croire les précisions apportées par les médias suite aux échanges avec l’époux de la défunte, elle aurait sa résidence dans la région de San Diego, dans le sud de la Californie. Son conjoint l’a décrit comme « une partisane déterminée du président Trump ». Elle aurait été blessée par balle à l’intérieur du Capitole, lors de l’assaut des partisans de Trump interrompant la session parlementaire qui devait confirmer la victoire de Joe Biden.

Selon les confidences du responsable de la police de Washington, elle serait décédée peu de temps après avoir reçu la balle. Aucun autre détail n’a tout de même filtré sur les circonstances de son décès. Les proches de la défunte n’arrivent tout de même pas à s’expliquer pourquoi elle a commis un tel acte. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, la femme s’est présentée comme une « ancienne combattante » et «libertarienne».

Sur Twitter, elle fait beaucoup de publications sur le 6 janvier

Sur son fil d’actualité, on peut constater qu’elle a fait de nombreuses publications sur l’appel de la journée du 6 janvier. « Rien ne nous arrêtera… Ils peuvent essayer, essayer et essayer mais la tempête est là et elle descend sur (Washington) DC dans moins de 24 heures… Du noir vers la lumière! », avait-elle répondu à l’une de ses amies dont le vol sur Washington.