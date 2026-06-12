Le Kennedy Center contraint de retirer le nom de Trump par décision de justice

Le juge fédéral Christopher Cooper a ordonné, le 29 mai 2026, au conseil d’administration du Kennedy Center de Washington de supprimer toute référence au président Donald Trump sur la façade du bâtiment, son site internet, sa signalétique et ses marques déposées. Le délai fixé par la juridiction est de deux semaines.

Le Kennedy Center a exécuté partiellement l’ordonnance en retirant le nom de Trump de son site web dès le 8 juin. La façade physique du bâtiment n’avait pas encore été modifiée à cette date. Le juge Cooper a fondé sa décision sur la loi fédérale de 1958 créant l’institution : ce texte fixe explicitement que l’édifice doit porter le nom du président John F. Kennedy et qu’aucun changement de dénomination officielle ne peut intervenir sans décision du Congrès. En décembre 2025, Trump avait rebaptisé le lieu « Trump Kennedy Center » après en avoir écarté les membres du conseil d’administration nommés par ses prédécesseurs et les avoir remplacés par ses proches.

Une défaite judiciaire au bout d’une longue offensive symbolique

Le Trésor américain a annoncé en mars 2026 que la signature de Trump figurerait sur les futurs billets de 100 dollars — une première pour un président en exercice depuis la création des billets verts en 1861. Une commission fédérale des beaux-arts, dont tous les membres ont été nommés par Trump, a approuvé en mars la frappe d’une pièce commémorative en or à son effigie. L’armée de l’air américaine a annoncé en février 2026 une nouvelle livrée pour les appareils présidentiels, aux couleurs choisies par le président. L’aéroport international de Palm Beach, en Floride, doit être rebaptisé « President Donald J. Trump International Airport » après l’accord du gouverneur Ron DeSantis.

Trump annonce un retrait stratégique

Face à l’ordonnance judiciaire, Trump a annoncé qu’il entendait « travailler avec le Congrès » pour lui transférer le contrôle du Kennedy Center, renonçant à maintenir sa prise en main directe de l’institution. Le juge Cooper a également suspendu la fermeture de deux ans du bâtiment qu’avait approuvée le nouveau conseil d’administration, estimant que cette décision avait été prise sans évaluation suffisante de ses conséquences. Les travaux de réparation jugés urgents restent autorisés. Le Kennedy Center disposait jusqu’au 12 juin 2026 pour se conformer intégralement à l’ordonnance et retirer le nom de Trump de la façade du bâtiment.