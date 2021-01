Plusieurs jours après le chaos qui a eu lieu au Capitole américain, les médias rapportent qu’un Français aurait fait don d’une importante somme en bitcoin à plusieurs partisans d’extrême droite ayant participé à l’assaut. Le site d’informations Yahoo News a notamment fait référence à un rapport du cabinet d’analyse Chainalysis qui détaille les montants qui ont été transférés aux différents bénéficiaires.

Transactions effectuées depuis 8 décembre

Les différentes transactions auraient été effectuées plusieurs semaines avant l’assaut mené contre le Capitole. Le rapport indique notamment que les transferts ont été faits le 8 décembre. Ce généreux donateur aurait laissé un message sur son blog dans lequel il faisait part de sa volonté à faire don d’une importante somme avant de mettre fin à ses jours. L’identité de ce dernier n’a tout de même pas été précisée encore moins s’il s’est finalement donné la mort.

Transfert à 22 adresses différentes

On retiendra du rapport, qu’un total de 28,15 bitcoins ont été envoyés, soit un total d’environ 430.000 euros au cours de l’époque, à 22 adresses différentes. A en croire les précisions du cabinet d’analyse, un certain Nick Fuentes, un militant d’extrême-droite et présent lors de l’assaut du Capitole aurait reçu la plus grosse somme. Il s’agit d’un montant équivalent à 205.000 euros. Un autre militant d’extrême droite qui s’était illustré par des propos assez particuliers aurait reçu l’équivalent de 22.000 euros.