Suite aux derniers événements qui se sont produits au Capitole, plusieurs élus ont demandé un renforcement de leur sécurité. Ils ont saisi par écrit Nancy Pelosi, la cheffe de la Chambre des Représentants aux Etats-Unis. La trentaine d’élus souhaitent une augmentation de leurs allocations du Congrès pour aller vers la protection dans leurs districts d’origine. Ils estiment qu’ils sont exposés à chaque fois qu’ils effectuent des déplacements.

Pour les élus, les règles de financement en vigueur ne sont plus compatibles avec les réalités du moment. «La structure de la police du Capitole et les lois contre les membres du Congrès menaçants ont été élaborées pour la première fois à une époque très différente, lorsque l’environnement de la menace était considérablement plus faible», ont indiqué les élus dans la lettre qu’ils ont rendue publiques.

Les temps ont changé selon les élus

« Aujourd’hui, avec l’expansion du Web et des sites de médias sociaux, tant d’informations sur les membres sont accessibles dans la sphère publique, ce qui en fait des cibles plus faciles, y compris les adresses personnelles, les photos, les détails personnels sur les familles des membres et les informations en temps réel sur Participation des membres à des événements », ont-ils poursuivi dans la correspondance. Rappelons que cette lettre intervient dans un contexte où le capitole a été envahi par les partisans de Donald Trump.