Le sélectionneur de l’équipe nationale de Football de France, Didier Deschamps, a exprimé son souhait selon lequel son ancien coéquipier et actuel entraineur du Real Madrid, Zinédine Zidane, lui succède un jour au poste de coach des bleus. Il a fait cette déclaration au cours d’un entretien accordé au média français BFMTV.

« Cela ne m’a jamais posé de problème »

« Oui, je sais que cela va être repris, mais c’est la réalité. À partir du moment où il a décidé d’être entraineur et qu’il est entraineur en club, qu’il puisse boucler la boucle… Lui comme tous les anciens joueurs… Peut-être encore plus lui parce que même dans notre génération, il y avait tous les joueurs dont je faisais partie… et Zizou. Cela ne m’a jamais posé de problème. Zizou, c’est Zizou. Il faisait partie du groupe avec nous. C’était un élément décisif. Mais après, avec tout ce qu’il peut amener en termes de notoriété… Zizou, c’est Zizou » a confié Didier Deschamps.

Le sélectionneur français a répondu par l’affirmatif lorsque l’animatrice lui a demandé s’il imagine passer le relais un jour à Zidane. « C’est arrivé, même si lui est dans un quotidien » a-t-il affirmé laissant entendre qu’il connaît bien cela pour avoir également été entraîneur de club.