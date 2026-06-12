Football: la FIFA annonce un changement radical pour les transferts

Le 10 juin 2026, la FIFA a annoncé depuis son siège au Mexique une réforme majeure du système des transferts dans le football professionnel. Cette décision, relayée via ses canaux officiels et plusieurs médias sportifs internationaux, doit entrer en vigueur début 2027. Elle concerne les clubs, les joueurs et les ligues, avec une modification importante des contrats et des conditions de mobilité des joueurs.

L’organisation internationale explique avoir travaillé plusieurs années avec les représentants des clubs et des joueurs pour aboutir à ce nouveau cadre réglementaire. Parmi les principales évolutions, l’instauration obligatoire de clauses de sortie dans tous les contrats de joueurs professionnels. Si cela se fait déjà en Espagne, ce sera tout nouveau ailleurs en Europe notamment.

Les clauses libératoire deviennent la norme dans les contrats

Ce mécanisme permettra de fixer à l’avance un montant précis pour libérer un joueur en cas d’offre correspondante. Potentiellement, un joueur pourrait, de facto, rester bien plus longtemps dans son club, notamment si les clauses atteignent des montants particulièrement élevés (plusieurs centaines de millions d’euros voire plus encore).

La FIFA introduit également un dispositif financier destiné à une partie des joueurs professionnels. Ceux dont la rémunération annuelle fixe est inférieure à 150 000 euros percevront automatiquement 5% du montant de leur transfert. L’idée est de travailler à une distribution plus juste des richesses générées par le monde du football, dont les sommes atteignent désormais des sommets.

Dans le même temps, se déroule la Coupe du monde

Dans le même temps, se joue la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le match d’ouverture, qui a opposé le Mexique à l’Afrique du Sud s’est soldé sur le score de 2 buts à 0 en faveur des hôtes de la compétition. Un match marqué par la distribution de trois cartons rouges, dont deux aux Bafana Bafana.