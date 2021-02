Le Front pour la restauration de la démocratie (FRD), collectif de l’opposition a réagi, ce samedi 6 avril 2021, à l’agression par balles de l’ancien ministre Galiou Soglo. Pour le Front, cette situation vient alourdir l’actualité politique déjà délétère et le climat de peur dans le pays. La Conférence des présidents du FRD dénonce et condamne cette tentative d’assassinat, exprime sa compassion à la victime et exige du gouvernement une enquête indépendante et la poursuite des auteurs d’un tel acte. Le FRD appelle « tous les acteurs politiques à la retenue et exhorte tous nos concitoyens à demeurer vigilants ».

FRONT POUR LA RESTAURATION DE LA DEMOCRATIE (FRD) COLLECTIF DE L’OPPOSITION

COMMUNIQUÉ

Dans la soirée du vendredi 5 février 2021, Monsieur Ganiou Daouda SOGLO, ancien Député à l’Assemblée Nationale du Bénin, ancien Ministre et candidat à l’élection présidentielle de 2021 a été victime d’une tentative d’assassinat. Face à cet acte d’une gravité innommable qui vient alourdir l’actualité politique déjà délétère et le Climat de peur qui règne dans notre pays depuis plusieurs mois, la Conférence des Présidents du Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD) Collectif de l’oppositon, s’est réunie en urgence ce samedi 6 février 2021.

Après analyse de la situation, le Front :

– dénonce cette tentative d’assassinat et condamne avec fermeté ces actes barbares d’une autre époque ;

– exprime au Ministre Ganiou Daouda SOGLO sa compassion et lui formule ses voeux de prompt rétablissement ;

– assure sa famille de son soutien pendant cette épreuve difficile ;

– exige du Gouvernement l’ouverture d’une enquête indépendante et la poursuite des auteurs, co-auteurs et commanditaires de cet acte ignoble qui ternit l’image de notre pays ;

– rappelle au Gouvernement sa responsabilité principale d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

Dans ces circonstances graves, le Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD) appelle tous les acteurs politiques à la retenue et exhorte tous nos concitoyens à demeurer vigilants et persévérants dans notre lutte commune pour la restauration de la démocratie.

Fait à Cotonou, le 6 février 2021

Pour le Front, Le Président,

Valentin Aditi HOUDÉ