En Antarctique une découverte vient remettre en question une partie des connaissances et des acquis des scientifiques. En effet, ces derniers ont découvert des traces de vie, enfouies à 900 mètres sous la glace ! Une véritable surprise alors que tout le monde s’accordait pour dire que la vie, en Antarctique, semblait inimaginable.

Entre le manque de lumière, les températures relativement fraîches et surtout, le manque de nourriture, il était difficile d’imaginer quoique ce soit à ce sujet là. Pour autant, des créatures inconnues ont été découvertes accrochées à des rochers, sous la plate-forme de glace Filchner-Ronne. Une découverte inimaginable mais surtout, inattendue !

De la vie, découverte à 900 mètres sous la glace

En effet, personne ne s’attendait à découvrir des traces de vie à 872 mètres sous la glace du Filchner-Ronne, un islandis (grand glacier) dont la superficie flirte avec les 1,5 millions de kilomètres carrés. Si le terrain est connu des scientifiques, les recherches menées sous la glace n’ont été que très rares.

De nombreuses questions, peu de réponses

Mais chose plus surprenante encore, ces animaux sous forme d’éponge ont été découverts à plus de 260 kilomètres de la mer. Un élément troublant qui apporte plus de questions que de réponses. Comment ces derniers mangent-ils, depuis quand ceux-ci se trouvent sur place ? Les prochaines recherches devraient permettre d’en apprendre davantage sur le sujet, notamment si ces animaux appartiennent à une espèce connue, ou s’ils s’en rapprochent.