On dit souvent que les histoires d’amour finissent mal en général. Ce n’est pas ce couple nigérian qui dira le contraire. Au Nigéria, un homme a décidé de récupérer le téléviseur et le décodeur offert à sa conjointe d’alors devenue son ex. Les supplications de cette dernière qui perdait sûrement son objet de distraction favori n’a pas ému le moins du monde l’ancien bienfaiteur.

La vidéo partagée sur la toile a très rapidement fait l’objet de vives discussions. Certains affirmant qu’un cadeau reste un cadeau et ne saurait donc être repris à cause d’une rupture. D’autres affirmant que la jeune femme aurait dû rendre les cadeaux à la rupture. Toutefois, aucune information n’a été donnée sur le couple en question ni la raison de la rupture. Cependant, la vidéo a très vite animé la toile, réunissant plus de 100.000 lectures en quelques heures et des centaines de partages et de discussions sur d’autres comptes.

Plusieurs commentaires ironiques ont également été postés. Des internautes se demandant si il allait également récupérer la perruque de la jeune femme, un autre affirmant qu’il connaissait une femme qui avait, après sa rupture, vendu la voiture qu’elle avait offerte à son copain.