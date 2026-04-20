Mort piétiné par un éléphant, le propriétaire d'un safari avait juré de ne jamais en abattre

Gary Freeman, 65 ans, copropriétaire de la Klaserie Private Nature Reserve dans la province du Limpopo, en Afrique du Sud, a été tué le 9 avril 2025 par un éléphant qui a chargé son groupe lors d’une randonnée pédestre guidée. L’homme, guide safari depuis plus de trente ans, avait publiquement déclaré qu’il préférerait mourir plutôt que d’abattre l’un de ces animaux.

Un revolver sorti, mais jamais utilisé

L’attaque s’est produite en matinée sur les rives de la rivière Klaserie, alors que Freeman accompagnait quatre touristes à pied. Un éléphant a surgi et chargé directement sur lui. Selon le brigadier Hlulani Mashaba, porte-parole de la police du Limpopo, Freeman a sorti son revolver pour tenter d’effrayer l’animal, sans jamais faire feu. « Il n’existe aucune preuve que l’arme à feu ait été utilisée », a précisé l’officier. Les touristes présents ont extrait Freeman de la zone et alerté les secours, mais il était déjà mort à l’arrivée des équipes médicales.

Une réserve qu’il avait cofondée en 1969

Freeman était l’un des fondateurs de la Klaserie Private Nature Reserve, née en 1969 du regroupement de 36 propriétaires fonciers sur un territoire de près de 60 000 hectares, à la frontière ouest du parc Kruger. La réserve abrite aujourd’hui quelque 750 éléphants sauvages, ainsi que des rhinocéros, lions, léopards et buffles. Diplômé en génie mécanique, Freeman avait reconverti sa carrière dans le guidage et fondé Gary Freeman Safaris en 1993, spécialisé dans les randonnées en brousse. Ses proches le décrivaient comme un homme profondément attaché à la faune sauvage, surnommé Thutwa — « girafe » en tswana — en référence à sa grande taille.

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Enquête ouverte, évaluation de l’animal en cours

La police du Limpopo a ouvert une enquête judiciaire pour déterminer les circonstances exactes du décès. Des experts animaliers ont été mandatés pour évaluer si l’éléphant impliqué représente un danger pour les autres visiteurs et le personnel de la réserve. Leurs conclusions conditionneront les décisions prises à son égard.