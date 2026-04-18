Maroc : un homme tué par ses cinq chiens dans son jardin

Un homme d’environ trente ans est décédé samedi 18 avril à Tanger, dans le quartier Houmat Espaniol, à la suite d’une violente attaque de chiens. D’après les premiers éléments, la victime nourrissait cinq chiens de type pitbull lorsqu’ils se seraient brusquement retournés contre lui.

L’incident s’est produit dans le jardin de sa résidence, où il s’occupait habituellement des animaux. Malgré ses tentatives pour se défendre et appeler à l’aide, les morsures au cou, au visage et aux cuisses lui ont été fatales avant l’arrivée des secours et des voisins.

Intervention des autorités et investigation

Les forces de police sont intervenues rapidement sur place afin de sécuriser le périmètre et d’ouvrir une enquête pour éclaircir les circonstances exactes du drame. De leur côté, les services municipaux de Tanger ont réussi à maîtriser et capturer les cinq chiens impliqués. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital régional Mohammed V, où une autopsie sera effectuée pour déterminer les causes précises du décès.

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Déroulement de l’attaque

Les morsures occasionnées dans des zones vitales n’ont laissé aucune chance à la victime. L’incident rappelle les risques liés à la garde de races réputées agressives sans mesures de sécurité adaptées.